СКР раскрыл подробности ЧП с задымлением самолета в «Шереметьево»

Столичные следователи определили возможную причину инцидента с самолетом рейса Москва – Ереван, в салоне которого во время рулежки к взлетно-посадочной полосе появился дым, после чего пассажиры были экстренно эвакуированы. Доследственную проверку в «Шереметьево» сейчас проводят сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Как уточнила пресс-служба ведомства, инцидент произошел сегодня примерно в 1:04 мск на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва – Ереван. В кабине передней части самолета появился дым, и командир экипажа принял решение об экстренной эвакуации пассажиров. Всех их вывели из салона по спасательным трапам.

Никто из пассажиров от задымления не пострадал, всем обратившимся оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

По предварительным данным, причиной задымления стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования самолета.

Никаких следов пожара обнаружено не было, повреждений в самолете нет. «Угрозы для здоровья пассажиров в результате отмеченного авиационного события не имелось», – подчеркнули в пресс-службе следственного ведомства, отметив, что благодаря слаженной работе экипажа эвакуация прошла в штатном режиме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.19

Экс-глава Серпуховского района, просивший Путина о помощи, заслушал обвинения на носилках. / ЦБ РФ лишил лицензии банк «Жилкредит». / США будут строить ледоколы для противодействия России в Арктике. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»