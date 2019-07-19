Бизнес-партнером Игоря Чайки стал брат президента Молдавии: планируют крупные стройки в Москве и Подмосковье

Партнером известного «мусорного короля» Игоря Чайки в его строительном бизнесе стал брат президента Молдавии Александр Додон. После приобретения акций компании «Архплей Девелопмент» Додон будет курировать строительный дивизион девелоперской группы, передает РБК.

Как сообщается, Александр Додон приобрел 15% акций «Архплей Девелопмент», основным владельцем которой выступает бизнесмен, сын генпрокурора России Игорь Чайка. Сам Чайка подтвердил сделку, однако отказался раскрыть ее подробности. Известно, что реализация строительных проектов будет идти только на территории России. «Площадки будут определены в сентябре, сейчас идет стадия их покупок и работа с подготовкой разрешительной документации», – пояснил Игорь Чайка.

«Архплей Девелопмент» был учрежден в 2017 году Игорем Чайкой и Александром Пономаревым. Сейчас Чайке принадлежит 45% в компании, 40% – фирме «Инспайр» Пономарева и 15% – Александру Додону. РБК отмечает, что компания планирует в среднесрочной перспективе построить 1 млн кв. метров жилья комфорт- и бизнес-класса в Москве и Московской области.

Игорю Чайке принадлежит также компания «Русский экспорт», First Russian Cross-Border International Trading Ltd (FRC, владеет платформой Dakaitaowа), в числе его активов АО «Бетэлтранс» и оператор по переработке отходов «Хартия».

Крупный скандал вокруг планов «Хартии» по строительству мусоросортировочного комплекса вспыхнул в Орехово-Зуевском районе Подмосковья. В течение нескольких последних дней жители городского округа Ликино-Дулево защищали лес от рабочих, которые вырубают деревья в районе площадки, определенной под стройку мусорного комплекса. Активисты уверены, что под предлогом расчистки противопожарной просеки там начались работы по строительству завода. В ходе силовых столкновений с полицией пострадало несколько человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.19

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