Фанаты «Спартака» назвали «хулиганами» силовиков, избивших болельщиков после матча с «Ростовом»

Клуб фанатов «Фратрия» московской футбольной команды «Спартак» назвали хулиганами силовиков, стюардов и организаторов матча с «Ростовом», которые «прикрывая свои лица масками, избивают людей с применением дубинок и электрошокеров». Заявление размещено на официальном сайте организации поддержки болельщиков «Спартака».

Избиение болельщиков

«Спустя более получаса после окончания матча сотрудники ОМОНа в подтрибунном помещении стадиона «Ростов-Арена» избивали без разбора красно-белых любителей футбола, решивших посетить южный выезд, – говорится в заявлении. – Кадры с избиением простых болельщиков уже облетели весь Интернет, но они мало кого по-настоящему удивляют. Мы все уже привыкли к тому, что у нас не считаются ни с мнением болельщиков, ни с ними самими, ни с их здоровьем, временем и удобствами».

Болельщики привыкли к огромным очередям на стадионы, к многочисленным кордонам, преграждающим путь, а также к тому, что разрешения покинуть стадион после матча приходится ждать около часа, отмечают во «Фратрии».

«Благодаря» таким случаям «всем становится очевидным, что хулиганы на футболе сегодня – это отнюдь не болельщики, а те, которые, прикрывая свои лица масками, избивают людей с применением дубинок и электрошокеров, – говорится в заявлении. – Именно из-за таких случаев наш футбол теряет своего зрителя, а болельщики теряют веру в адекватность организаторов футбольных матчей».

«Фратрия» призвала РФС, РПЛ и российские футбольные клубы разобраться в случившемся и наказать виновных в избиении болельщиков. Кроме того, фанаты попросили футбольное сообщество пересмотреть отношение к любителям футбола, поскольку матчи организуют именно для них.

Ранее с официальным заявлением об инциденте на стадионе в Ростове-на-Дону выступил сам ФК «Спартак». «Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины», – подчеркнули в «Спартаке». В клубе выразили уверенность в том, что задержать нарушителей, использовавших во время матча пиротехнику, можно было профессиональными методами, «не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2 000 человек более чем на полчаса после завершения матча».

Инцидент с избиением болельщиков ФК «Спартак» произошел 20 июля на стадионе «Ростов Арена» после матча Ростов – Спартак, который завершился вничью – 2:2. Российская премьер-лига в своем заявлении отмечала, что силовики пришли после попытки кого-то из зрителей использовать во время матча пиротехнику.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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