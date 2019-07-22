Дождливый июль: синоптики снова обещают Москве мокрую неделю

Предстоящая неделя в московском регионе вновь ожидается дождливой. Однако при этом, согласно прогнозу Гидрометцентра России, ближайшие дни окажутся более теплыми и солнечными, чем первые три недели дождливого июля.

Синоптики отмечают, что сегодня дожди отступили вместе с влиянием циклона – осадков в городе не ожидается, небольшие осадки возможны лишь в Московской области. Однако уже завтра мокрая погода вновь напомнит о себе жителям столицы. Ночью ожидаются дожди в Подмосковье, местами область накроет туман, температура воздуха там составит 10...15 градусов. В Москве ночью воздух остынет до 12...14 градусов. Днем в городе ожидаются дожди с грозами и порывами ветра до 15 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до 22... 24 градусов.

Среда из-за влияния циклона вновь будет дождливой. Ночью в Москве температура воздуха составит 14 ... 16 градусов тепла, днем 21...23 градуса.

Дожди в столице ожидаются и в четверг – правда, пройдут они лишь местами, а воздух прогреется до 24... 26 градусов. Пятница и суббота также ожидаются дождливыми. В пятницу ночью ожидается 12…17 градусов, днем до 28° тепла. В субботу днем будет чуть прохладнее: 20…25 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.07.19

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