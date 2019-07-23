Госдума одобрила скандальный законопроект о «всероссийской реновации»

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила скандальный законопроект, который в соцсетях уже назвали «всероссийской реновацией» по изъятию земли у граждан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был принят во втором чтении 321 голосам «за» при 56 «против».

Как сообщил заместитель председателя думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев, сегодня уже во время пленарного заседания в нижней палате парламента была созвана рабочая группа, в которой приняли участие члены комитета по ЖКХ. Парламентарии рассмотрели все спорные вопросы, подчеркнул депутат.

Всего ко второму чтению к закону поступило 82 поправки, 58 из них комитет рекомендовал принять и 24 – отклонить. Из таблицы к принятию депутат от «Справедливой России» Галина Хованская попросила вынести на отдельное голосование три поправки. Первая касалась снятия существующего сегодня запрета на формирование земельного участка из нескольких, расположенных в различных территориальных зонах. «Оцените последствия такого решения», – призвала коллег Хованская. На это Федяев заявил, что такая норма сегодня уже существует в земельном законодательстве, поэтому поправка просто приводит законы в соответствие.

Вторая поправка, которую Хованская попросила принять, относилась к сокращению времени, отведенного на проведение общественных обсуждений и публичных слушаний. Сегодня такой срок составляет не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования, а станет не менее одного и не более трех. «Так потихонечку откусывают наше право участвовать в этих обсуждениях и слушаниях, – пояснила Хованская. – Да, они уже становятся не имеющими никакого влияния, но, по крайней мере, в публичное пространство уходит информация о таких изменениях, которые бывают очень существенными».

Однако в думском комитете по строительству сочли, что права граждан при этом не нарушаются. По словам Федяева, оказалось, что публичные слушания укладываются в 3 месяца. Кроме того, «поправка внесена правительством с целью реализации нацпроектов, так как стоит задача сокращать сроки рассмотрения и подготовки документации. Это один из механизмов», – заявил депутат.

Кроме того, Хованская обратила внимание коллег, что еще одна правительственная поправка разрешает единожды изменять вид разрешенного использования земельного участка. «Это была территория культурного наследия или исторического поселения, а станет, например, зоной, чтобы построить торговый центр или многоквартирный дом, – пояснила депутат. – И это не требует проведение публичных слушаний! Ну, приехали – хоть на 10%, но откусим, и не важно, что там. Мы категорически против такого изменения».

«Мы обсуждали данную поправку, и лингвистически пришли к тому, что речь идет не о многократном изменении по кадастровому виду, а только единоразово – в размере 10%», – заявил на это Федяев. По его словам, «это также позволит выполнить поставленную задачу по подготовке документации на строительство».

Все предложения Хованской парламентарии отклонили. Кроме того, отклонено было и ее предложение ввести четкое условие для принятия чиновниками решения о развитии застроенных территорий, позволив изымать землю только под аварийными домами. Именно из-за этого нюанса общественники назвали законопроект «законом о всероссийской реновации» – в первом чтении органам исполнительной власти правительство разрешало изымать земельные участки для развития территорий фактически под любыми жилыми домами.

«Решение о развитии застроенных территорий может быть принято, если на такой территории располагаются многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, – предложила Хованская. – И только такие дома, а не те, которые не признаны аварийными, и которые можно подойти и изъять для государственных нужд. Мы категорически настаиваем на этой поправке. Эта норма корреспондируется с Земельным кодексом, и можно все, что угодно сделать по так называемым адресным инвестпрограммам. Это полное неуважение к праву собственности – в первую очередь это касается жилых помещений».

В ответ Федяев заявил, что в Градостроительном кодексе в статье 46.2 «прописаны требования к договору на эту застройку, и там указано, что должны быть именно аварийные дома». «Нельзя будет прийти и в принудительном порядке изъять [собственность]. Это поправка, на которой настаивал комитет», – заверил он и отметил, что в первом чтении законопроекта, действительно, такой нормы не было.

В третьем, окончательном чтении документ планируется рассмотреть уже завтра, 24 июля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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