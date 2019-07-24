«Вор в законе» получил поддержку «звезд»: за него поручились Лев Лещенко, Любовь Успенская и Валерий Газзаев

Российские «звезды» попросили перевести под домашний арест «вора в законе» Олега Медведева (прежняя фамилия Шишканов), задержанного в Подмосковье по подозрению в причастности к похищению депутата Татьяна Сидоровой и ее семьи. Три экс-тренера сборной РФ по футболу и певцы Любовь Успенская, Александр Серов и Лев Лещенко заявили, что Медведев меценат, поддерживал развитие спорта и ополченцев Донбасса.

Как пишет РБК, письмо с просьбой изменить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест в Мосгорсуде зачитала адвокат Медведева Дарья Евменина. По ее словам, за обвиняемого вступились около 40 общественников и деятелей культуры и спорта. Письмо подписали, в частности, экс-тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Газзаев, тренер московского «Локомотива» Юрий Семин и Борис Игнатьев. Они заявляют, что знают Медведева «на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий». Кроме того, они обратили внимание, что на иждивении обвиняемого двое малолетних детей и дочь-инвалид.

Другое письмо в поддержку «вора в законе» подписали первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, глава Объединения российских тренеров по футболу Михаил Гершкович, тренер ЦСКА Виктор Онопко и другие. При этом сам Симонян назвал РБК чушью и выдумкой информацию о его поручительстве за «вора в законе», отметив при этом, что слышал о нем много хорошего.

Певец Александр Серов заявил агентству, что «в последние десять лет его [Медведева]благотворительная деятельность зашкаливает», а «блатных посылов» он за обвиняемым не замечал – поэтому действительно призвал перевести Шишканова под домашний арест. Подтвердил свое поручительство также экс-главный тренер футбольного клуба «Сатурн» Борис Игнатьев.

Несмотря на такое поручительство, суд отказался переводить Шишканова под домашний арест.

Олегу Шишканову инкриминируют новую статью УК РФ – занятие высшего положения в преступной иерархии. В Следственном комитете полагают, что Шишканов был «коронован» в 1992 году и с тех пор курировал деятельность подмосковных ОПГ, распоряжаясь в том числе преступными доходами.

Ранее СК РФ сообщал, что Шишканов может быть причастен к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и ее семьи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.07.19

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