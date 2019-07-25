Журналисты встали на защиту экс-руководителя Агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области

Правление Астраханского отделения Союза журналистов России направило обращение руководителю регионального главка Следственного комитета Ибрагиму Могушкову взять под личный контроль уголовное дело, возбужденного против бывшего руководителя Агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области Марины Зайцевой.

«Зайцева известна нам длительное время как добросовестный, честный и порядочный чиновник, никогда не деливший традиционные СМИ и онлайновые издания на «любимчиков» и «нелюбимчиков». Она внесла решающий вклад в спасение полиграфической промышленности Астраханской области, находящейся в глубокой стагнации в начале 2000-х. Благодаря ей удалось сохранить и создать десятки рабочих мест. М. А.Зайцева известна как инициатор уникального для России издательского проекта «Астраханская губернская библиотека», получившего признание не только на российских фестивалях, но и международных», – говорится в обращении.

В Союзе журналистов подчеркивают уникальную роль Зайцевой «в поддержании на протяжении многих лет стабильной бесконфликтной обстановки в среде астраханских медиа». «Она всегда находила возможность погасить намечающиеся конфликты и предотвратить их возникновение в будущем», – пишут журналисты.

При этом, как подчеркивается в обращении, отдельно следует отметить роль Зайцевой в поддержании доброжелательных отношений со СМИ стран Каспийского региона через налаживание постоянных коммуникаций между масс-медиа стран Каспийской пятерки.

«За все долгие годы сотрудничества с М. А. Зайцевой у нас ни разу не было повода усомниться в ее честности, порядочности и ответственном отношении к своим обязанностям», – заявили в астраханском отделении Союза журналистов России.

Зайцеву подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следственного ведомства, по ее вине так и не смогли запустить в работу региональную навигационно-информационную систему, на которую были потрачены десятки миллионов рублей. «Руководитель агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области, на которую возложены обязанности по организации управления программой, контроль и ответственность за ходом ее реализации, в период с 2012 по 2015 гг. не оформила должным образом право на региональную навигационно-информационную систему Астраханской области, не обеспечила заключение лицензионного договора с правообладателем и передачи исключительных прав на данную программу, а также не приняла мер к аттестации системы. Это привело к невозможности введения в эксплуатацию данной системы», – считает СКР.

Журналисты настаивают на непредвзятом расследовании всех обстоятельств. По их мнению, уголовное дело носит заказной характер. В ближайшее время планируется опубликовать журналистское расследование о возможных «заказчиках» преследования Зайцевой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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