Синоптики определили, когда в Москву вернется лето

В ближайшие выходные дни в московский регион может вернуться почти 30-градуская жара. Однако, согласно прогнозу Гидрометцентра России, потепление будет носить временный характер и уже к началу следующей недели в регион вернется осенняя дождливая погода.

В пятницу. 26 июля, осадков не ожидается и во второй половине дня воздух модет прогреться до 28°. Суббота, 27 июля, может стать одним из самых тёплых дней июля. По прогнозам метеорологов, в регионе установится теплая солнечная погода без осадков с температурой воздуха до 29°.

В воскресенье, 28 июля, погода постепенно начнет портиться. Местами возможны незначительные осадки, днем максимальная температура воздуха составит 24°.

Начало новой недели, вероятнее всего будет холодным. В понедельник, 29 июля, местами ожидается небольшой дождь, столбик термометра не поднимется выше 15…20°. Во вторник вновь возможны дожди при похолодании до 13…18°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.07.19

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