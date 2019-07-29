В Москву пришла новая погодная аномалия

Похолодание, которое пришло в Москву вслед за теплыми выходными, отступит только во второй половине недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник температура воздуха понизилась на 10 градусов, и погода пока будет определяться влиянием циклонов и прохладных воздушных масс.

Синоптики отмечают, что похолоданием пришел также северо-западный ветер, порывы которого в отдельные дни будут весьма сильными. Ночи станут прохладнее, облака будут мешать прогреться воздуху в дневные часы. При этом среднесуточная температура будет отставать от климатической нормы на 6 – 7°.

Во вторник, 30 июля, днем в Москве похолодает до 13…15°, в Подмосковье до 10…15°, а во второй половине дня ожидается дождь.

В среду, 31 июля, в столице будет облачно, местами также возможен дождь, днем воздух прогреется лишь до 12…14° в Москве и до 9…14° в Подмосковье. При этом усилится ветер, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

В четверг, 1 августа, в Москве станет чуть теплее: до 15…17°, облака местами рассеются, но все же в некоторых районах столицы ожидается небольшой дождь. Пятница и суббота также не принесут москвичам долгожданной ясной погоды и тепла: местами пройдут дожди, ночью температура воздуха составит 7…12°, днем в пятницу станет теплее – до 14…19°. В субботу ожидается до 16…21°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.07.19

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