Космический хлам угрожает человечеству: уже тысячи тонн мусора циркулируют по орбите

В мире резко обострилась проблема загрязнения окружающей среды отходами. Мусор заполонил не только воды мирового океана, где появились настоящие мусорные острова, но добрался до космоса. Разнообразный хлам на орбите копится с начала освоения космического пространства и грозит человечеству опасными последствиями. Об этом сообщила аналитик маркетингового агентства Comagency Елена Юшкова газете «Собеседник». По ее словам, количество мусора, который производится на планете, растет быстрыми темпами, и проблему не решить даже путем таких экзотических предложений, как отправка отходов в космос. Эксперт полагает, что единственный способ спасти нашу планету – переработка мусора и вторичное использование получаемых при этом ресурсов. РИА «Новый День» публикует статью полностью.

Мусорная проблема становится все острее не просто с каждым годом, но уже с каждым месяцем и даже днем. Из-за безответственного отношения к отходам в океане появились целые мусорные острова. Люди умудрились завалить мусором и космос – тысячи тонн отбросов циркулируют по орбите. Уже очевидно, что только бережное отношение к отходам поможет миру выйти из мусорного кризиса.

Человечество безответственно относится к окружающей среде и заваливает мусором все, до чего может дотянуться. Каждый день в мире образуется более 3,5 млн тонн отходов, и их количество лишь увеличивается, рассказывает аналитик маркетингового агентства Comagency Елена Юшкова. И если ничего не предпринимать, по ее оценке, к концу столетия количество мусора, производимого в мире ежедневно, возрастет до 11 млн тонн.

– В одной России находится около 18 тысяч легальных мусорных полигонов. Сколько свалок в нашей стране несанкционированных – сосчитать просто невозможно, – говорит Юшкова. – По разным оценкам, их количество варьируется от 30 до 50 тыс. Общая площадь свалок в нашей стране при этом достигает 4 млн га. Только Московский регион производит ежегодно 10 млн тонн мусора. На всю страну действует всего лишь 243 мусороперерабатывающих предприятия, что охватывает только 4% общего количества отходов. Весь остальной мусор выбрасывается в окружающую среду.

По подсчетам ученых, в настоящее время в океанах плавает примерно 5,25 трлн частиц пластика весом около 270 тыс. тонн. А по данным Всемирного экономического форума, к 2050 году вес отходов из пластика в водах мирового океана превысит вес всей существующей сегодня океанской рыбы.

По данным эксперта, самая большая свалка в мире представляет собой огромный остров, находящийся в северной части Тихого океана. Она называется Gyre. Появление острова из отбросов относят ещё к 50-м годам прошлого века. Подводные течения способствуют тому, что остров не двигается, но при этом его площадь постоянно увеличивается за счет все поступающих благодаря тем же течениям новых и новых отходов. На сегодняшний площадь мусорного острова превышает 600 тыс. га – а это территория Гибралтара. Объём отходов, из которых состоит остров, достигает 3,5 млн тонн.

Не избежал мусорной проблемы и космос, хотя, казалось бы, туда людям дотянуться пока непросто. Более того, именно эта проблема стоит все острее, так как последствия подобного поведения людей непредсказуемы для всей планеты. Согласно данным NASA, количество мусорных объектов на орбите диаметром больше 10 см приближается к 20 тыс., а их суммарная масса – к 8 тыс. тонн.

Большая часть этого мусора – обломки космических аппаратов, различные детали – хлам, который копился все годы, в течение которых люди пытались освоить космическое пространство. Согласно данным 2017 года, лидером по количеству космического мусора являются США, на втором месте – Россия, а на третьем – Китай.

Космический хлам – очень опасный. При столкновении с космическим мусором могут пострадать спутники, от которых зависит мобильная связь или интернет на Земле. Кроме того, угрозу представляет сход космического мусора с орбиты и падение его на землю. Пока не удалось создать действенный способ борьбы с мусором, поскольку все предложенные на сегодняшний день методы очистки околоземного пространства очень дорогие.

При этом человечество в условиях пока в основном проигрываемой борьбы с обычным мусором все чаще смотрит в космос с другой целью – не очистить его, а отправить к необитаемым планетам уже накопившийся, например, с того самого острова Gyre. Ведь он сгорит в атмосфере, в случае попадания в нее! Опять, таким образом можно решить проблему радиоактивных отходов, считают некоторые особо продвинутые умы. Тем же, кто адекватно подходит к вопросу, абсолютно понятно, что проблему надо решать другими способами – переработкой и вторичным использованием как минимум.

– Свалки являются объектами повышенной опасности, – констатирует Елена Юшкова. – Токсичные вещества, накапливаемые на свалках, отравляют окружающую среду, убивая живые организмы. Огромные площади становятся непригодными для жизни. На их восстановление потребуются десятилетия. Газы, накопленные в толще мусора, являются причиной пожаров, вызывают парниковый эффект. И если мир не задумается о сокращении отходов и не станет воспринимать отходы как ресурс, который нужно перерабатывать, будущие поколения будут утопать в мусоре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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