Синоптики рассказали, что ждет москвичей в ближайшие дни

На смену дождливому июлю в Москву пришел не менее мокрый и холодный август. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, погода в ближайшие дни продолжит огорчать жителей столичного региона дождями, а температура воздуха будет ниже среднемноголетних значений на 4-6°.

Синоптики отмечают, что Москва и Подмосковье остаются под влиянием холодного циклона. Пониженный фон атмосферного давления сохранится на выходных и в начале следующей недели.

Завтра, 2 августа, дожди продолжатся. Ночью в Москве ожидается 10…12°, по области до 7…12°, днем сохранится такая же температура воздуха, как в четверг – до 17 градусов.

Выходные не принесут долгожданного тепла. Ночью в столице ожидается около 10°, днем до 16…18°, в Подмосковье воздух прогреется до 13…18.

Понедельник вновь ожидается дождливым, ночью столбики термометров опустятся до 4…9°, днем поднимутся до 11…16°. Дожди продолжатся и во вторник, 6 августа. Днем в столице ожидается до 13…18°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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