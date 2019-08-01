Следственный комитет анонсировал новые аресты по делу «второй Болотной»

В рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве во время несанкционированной акции 27 июля задержаны пять человек, следователи намерены ходатайствовать перед судом об их заключении под стражу. В Следственном комитете заявили, что «от действий» участников протестных акций пострадали прохожие, нанесен материальный ущерб гражданам и организациям.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, следователи получили доказательства о причастности к совершению преступлений более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в массовых беспорядках. К этому времени задержаны пятеро, в том числе Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Сотрудники СК РФ сейчас проводят допросы и «иные следственные действия» и намерены просить суд заключить фигурантов под стражу.

При этом, судя по заявлению СК, грядут новые обыски и аресты. «Планируется ряд задержаний граждан, причастных к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга», – говорится в сообщении ведомства.

По версии сотрудников Следственного комитета, накануне 27 июля некая группа лиц публиковала в Сети призывы принять участие в акции, заведомо допуская, что она может привести к массовым беспорядкам.

«В результате противоправных действий 27 июля 2019 года участники несогласованной акции в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия», – считает Следственный комитет.

Напомним, 27 июля в центре Москвы прошла акция, которую власти столицы объявили несогласованной – при том, что муниципальные депутаты назвали ее своей встречей с избирателями, для которой по закону согласование мэрии не требуется. Силовики жестко разогнали собравшихся, 1373 человека было задержано, несколько человек были вынуждены обратиться к врачам. В частности, муниципальный депутат МО Хамовники Александра Парушина была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского – в соцсетях она рассказала, что ее ударил по голове дубинкой сотрудник ОМОН Росгвардии.

Мэр Москвы Сергей Собянин через три дня после этих событий поблагодарил Росгвардию за выполнение долга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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