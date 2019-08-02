«Драматическая ситуация»: глава Росгидромета предупредил о новых наводнениях на Дальнем Востоке

В ближайшую неделю на Дальнем Востоке возможны новые крупные наводнения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко на пресс-конференции в Москве.

По его словам, на Дальнем Востоке складывается «драматическая ситуация». «У нас дождевые паводки идут уже неделю. Часть населенных пунктов – около 37 – уже затоплено, сейчас вода стекает в Хабаровск. В ближайшие 6-7 дней ситуация будет ухудшаться», – сказал Яковенко.

Глава Росгидромета пояснил, что в китайских провинциях, которые граничат с бассейнами рек, которые протекают в России, уже объявлены чрезвычайные ситуации. «Свыше миллиона человек из этих провинций уже переселяется, есть жертвы, есть разрушения. Китайцы начинают сбрасывать воду в реки, потому что у них каскадная система защиты. Сбрасывают в Сунгари, а это фактически выливается все в Амур. В ближайшие дни мы получим небольшие усложнение ситуации в Благовещенске, потом дойдет до Хабаровска. 15-16 августа – период, когда нужно внимательно смотреть и на село Ленинское, и на Хабаровск, период будет тяжелым», – сообщил он.

Как сказал Яковенко, наводнения на юге России на фоне иркутских и дальневосточных – «мелкие события».

Комментируя причины разрушительных паводков, глава Росгидромета отметил, что, кроме метеорологических факторов, есть и антропогенные. «Главная причина лежит на поверхности – это те климатические изменения, которые уже происходят. Если раньше они не так бросались в глаза, то последние 6-7 лет, мы ежегодно фиксируем рост опасных явлений, относительно предшествующих десятилетий в два-три раза. Первый факт – опасные явления стали более частными, но есть и причины, связанные с местным образом жизни», – отметил Яковенко.

Он также подчеркнул, что во всех пострадавших населённых пунктах была застроена пойма – часть речной долины, что также влияет на масштабы бедствий. «У нас степень опасности у всех притуплена. Не имея другой земли, мы строим там, где нам хочется. Пойма – и водичка рядом, и для огорода хорошо…», – сказал глава Росгидромета.

По его мнению, чтобы кардинально решить проблему наводнений, необходимо ввести обязательное страхование участков, которые построены в поймах рек. «Понятно, мы не снесем бульдозером то, что построено, но обязать застраховать и ввести запрет на строительство в пойме не на бумаге, а на деле», – считает он.

Как сообщал «Новый День», 30 июля в Хабаровском крае из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал. Накануне также стало известно, что он обратился к губернатору провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао с просьбой рассмотреть возможность временного ограничения сбросов воды в реку Сунгари на период прохождения амурского паводка.

В Амурской области на утро 1 августа, от воды пострадали 11 муниципальных образований (+1 за сутки) и 1 городской округ. Подтоплено 32 населенных пункта (+2 за сутки).

Подтопленными остаются 480 домов, в которых проживают более 1000 человек, 918 придворовых территорий, 350 дачных участков, 29 участков автомобильных дорог (+1 за сутки). Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов, без транспортного сообщения – 16.

Всего эвакуировано 2 381 человек, в том числе 824 ребенка. В пунктах временного размещения находится 551 человек.

Москва, Мария Вяткина

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