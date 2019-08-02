Прогноз неутешительный: погода не поможет ликвидации пожаров в Сибири, количество ЧП будет расти

Информационный фон о пожарах в Сибири слишком эмоционален – ситуация не настолько катастрофична. Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделал руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом, судя по его словам, в ближайшую неделю погода не будет способствовать локализации пожаров в Сибири, а перспектива – не вообще внушает оптимизма.

«Затяжных дождей ждать не стоит, погода на ближайшие 5-6 суток будет оставаться неблагоприятной для тушения пожаров. Если циклоны придут, то после 12 августа. Поэтому в ближайшие дни один или два небольших дождика могут пройти, но сильно они на ситуацию не повлияют. Поэтому в краткосрочном периоде, благоприятных факторов, чтобы пожары снизились – нет», – сказал Яковенко.

При этом он заявил, что пожары в Сибири не так катастрофичны, как их воспринимают. «По поводу катастрофичности, если у нас сопоставимые по площади пожары по полгода бушуют в той же Аляске и Калифорнии и все спокойно это переносят, особенно мировая общественность… Там, конечно, тигров нет в этих лесах, поэтому им можно расслабиться, но на самом деле – есть подача информации и реагирование властей. Может быть, в информационном плане российские власти не дорабатывали, но это эмоциональные оценки», – сказал Яковенко.

В то же время, по его словам, в дальнесрочном периоде прогнозы по пожарам тоже не самые благоприятные. «Если у вас температура растет, если происходит осушение почвы, вероятность возгорания возрастает. И есть еще антропогенный фактор. Отчего возникают пожары? Это или поджог или какое-то непонятое явление. Что делать? Вести себя так, чтобы после вас пожары не возникали. Надо готовиться к тому, что ростом температур у вас возрастает вероятность возникновения пожара», – сказал он и подчеркнул, что нужно и вести разъяснительные работы с населением и проводить предупредительные работы у лесных массивов.

Кроме этого, глава Росгидромета обратил внимание, что нужно учитывать внешний фактор – количество опасных природных явлений в последние десятилетия возрастает в разы. «Если брать 80-90 годы, мы в год наблюдали 100-150 опасных явлений, которые оказывали значительный ущерб для экономики, сейчас – 450, а в некоторые годы – 500. Мы пришли в другой уровень частоты опасных явлений, плюс возрастает степень их воздействия, и эта тенденция сохраняется», – сказал он.

Яковенко пояснил, что пока Солнце находится в фазе низкой активности, но постепенно начинается подъем. «В ближайшие 10-15 лет, пока мы будем идти к пику солнечной активности, процессы на Солнце будут возрастать и на Землю будет поступать больше энергии. Эту усугубляет ситуацию и приводит к тому, меняются периоды тепла холода, интенсивность осадков, места выпадения», – заключил он.

Напомним, по данным федеральной Авиалесоохраны, на сегодняшний день площадь лесных пожаров в России достигла 3,071 млн гектаров, их количество выросло по сравнению с предыдущим днем на 15 – до 483. В 318 очагах тушение не проводится по решению региональных властей, поскольку, по мнению чиновников, затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый ущерб. Накануне площадь пожаров составляла 2,989 млн гектаров. Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где огнем охвачено 1,2 млн гектаров тайги.

МЧС информирует, что задымление наблюдается в 804 населенных пунктах 38 районов Якутии, Красноярского края и Иркутской области. Замеры концентрации вредных веществ в воздухе проводятся круглосуточно на 77 постах наблюдения. В зоне тушения пожаров и задымления в СФО и ДФО работает группировка численностью более 2,8 тыс. человек и 390 единиц техники.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.08.19

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