В Совфеде возмутились постановочными провокациями на незаконной акции в Москве

Организаторы московских беспорядков намеренно распространяют ложную информацию о якобы «полицейской жестокости». Об этом заявил член Совета Федерации Игорь Морозов.

По его мнению, организаторы намеренно пытаются спровоцировать беспорядки в обществе, а таком случае – применение силы для защиты мирного населения вполне оправданно.

«В России проводят серию заказных и явно проплаченных митингов, которые не санкционированы и ставят целью дестабилизацию обстановки. Этого ни в коем случае нельзя допускать в правовой стране. Государство же имеет право на применение силы, когда это оправданно защитой закона, правопорядка и своих граждан. На это существует целый свод законов Российской Федерации», – подчеркнул сенатор.

Морозов также обратил внимание, что подобные беспорядки и волна провокаций, в том числе в адрес правоохранителей, вполне могут привести к такому же развитию событий, как на украинском майдане. Поэтому выходки провокаторов, создающие угрозу для мирных горожан, необходимо сразу же пресекать. Этим и занимались полицейские во время вчерашней несанкционированной акции.

«Стражи порядка делают всё возможное, чтобы соблюсти закон, обеспечить безопасность граждан, не допустить массовых беспорядков. За последними всегда следуют проблемы, грабежи, страдания и гибель людей. Яркий пример этому мы не так давно видели на Украине. И наши правоохранительные органы делают всё, чтобы этот сценарий не повторился в России», – констатировал Морозов.

Сейчас организаторы беспорядков пытаются манипулировать народным мнением, распространяя лживую информацию и обвиняя силовиков в жестокости. В свою очередь, член Совета по правам человека Александр Борд отметил, что полицейские действовали предельно вежливо и строго в рамках закона.

Причём на самом деле жертвами оказались не либералы, а стражи порядка. В результате нападок провокаторов одному из силовиков вывихнули руку. В то же время при задержании у протестующих находили ножи, перцовые баллончики и травматические пистолеты. Эти предметы никак не говорят о том, что участники акции были настроены мирно.

Морозов уверен: либералы намеренно лепят из себя жертв, отрабатывая деньги западных спонсоров. Вдобавок организаторы беспорядков не гнушаются прибегать к методу откровенной фальсификации, снимая постановочные ролики, не соответствующие действительности.

«Все заявления организаторов митинга о «жестокости» силовиков – это «картинка», которую намеренно вычерчивают отдельные люди и финансируемые Западом неправительственные организации. Искусственно формируется видео- и фоторяд, чтобы формировать мнение о неких «зверствах» стражей порядка. Чаще всего авторы не гнушаются постановками и монтажом», – отметил сенатор.

Ко всему прочему, член Совфеда обратил внимание, что в России полицейские действуют куда мягче, чем в Европе в аналогичных ситуациях, где расстреливают собственных граждан резиновыми пулями и водомётами. В Москве же именно благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось своевременно остановить провокации и обеспечить порядок в городе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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