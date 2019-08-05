Синоптики пообещали Москве скорое дождливое потепление

Начало недели в столичном регионе будет прохладным, но это продлится уже недолго. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, со среды в результате перестройки атмосферных процессов на территорию Москвы и Московской области с юго-запада будут приходить более теплые воздушные массы, и показания термометров приблизятся к обычным для этих дней.

Судя по данным синоптиков, во вторник, 6 августа, ночью возможен небольшой дождь при температуре воздуха до 10°. Днем также прогнозируется местами небольшой дождь, ожидается до 15…17° в столице, 13…18 в Подмосковье.

В среду, 7 августа, ветер будет разворачиваться на юго-западный, ожидается прохождение теплого атмосферного фронта. Ночью местами вновь возможен небольшой дождь при температуре до 12°. Днем прогнозируется небольшой дождь, потеплеет до 21…23° в Москве и до 19…24° в Подмосковье. Согласно прогнозу, в четверг, 8 августа, временами вновь будет идти небольшой дождь, но станет еще немного теплее: ночью 13…15° в мегаполисе и 10…15° по области; днем 23…25° и 20…25°, соответственно.

В пятницу, 9 августа, к столичному региону приблизится циклон, поэтому будет дождливо, ночью 13…18°, днем 18…23°. В субботу в тылу циклона немного посвежеет, ночью 10…15°, днем 16…21°. Местами ожидаются кратковременные дожди.

Как отметили в Гидрометцентре, пока в Москве сохраняется прохладная погода со средней суточной температурой на 4-7° ниже климатической нормы. Ночь на понедельник, 5 августа, стала в Москве самой холодной не только за этот период, но и с начала лета. Температура на метеостанции ВДНХ понижалась до 6,7°. Абсолютный минимум для этой даты составляет 5,6° был в 1960 году. По области холоднее всего было на востоке, в Черустях – 1,9°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.08.19

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