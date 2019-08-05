За неподобающее поведение Соболь выгнали из зала суда над активистом Жданова

«Юрист-расследователь» так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь была выпровожена из зала суда матерью одного из участников массовых беспорядков на митингах в Москве.

Соболь выразила желание оказать помощь Даниилу Конону, которого задержали вовремя незаконной акции в центре столицы, однако мать задержанного Наталья Конон потребовала Соболь замолчать и выйти из зала суда. Более того, она помогла приставам, откликнувшимся на требование выставить соратницу скандального блогера Алексея Навального.

Соболь призналась в соцсетях, что действительно была вынуждена экстренно покинуть слушание, после того как «выразила ему свою признательность».

Стоит отметить, детский омбудсмен Анна Кузнецова обратила внимание организаторов незаконных акций, что деятельность ребенка в первую очередь должна быть направлена на созидание и развитие, но никак не на участие в неправомерных действиях политически неудовлетворенных личностей.

Напомним, ряд оппозиционеров не смогли зарегистрироваться кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за большого количества брака в подписных листах и теперь устраивают акции протеста. Несостоявшиеся претенденты в городские депутаты пытаются давить на избиркомы, привлекая к участию в незаконных акциях несовершеннолетних. Доходило даже до использования младенцев как «живых щитов».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.08.19

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