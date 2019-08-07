Синоптики обещают москвичам новый погодный коллапс

Жителей московского региона ожидает очередной погодный коллапс. Как сказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в четверг и пятницу придет мощный атлантический циклон.

Ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду. «Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров», – отметила метеоролог, слова которой цитирует РИА «Новости».

Вместе с тем Позднякова уточнила, что дожди начнутся в столице вечером в четверг и закончатся к ночи пятницы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.08.19

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