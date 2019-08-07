В пресс-службе компании «Комбинат питания «Конкорд» в ответ на запрос журналистов сетевого издания «Страна советов on-line» подтвердили факт состоявшейся встречи бизнесмена Евгения Пригожина и блогера Алексея Навального, в рамках которой работники так называемого ФБК вымогали 300 млн рублей. В компании также считают, что Любовь Соболь может быть причастна к диверсии, повлекшей детские заболевания в Москве.

«Центр Досье», принадлежащий сбежавшему в Лондон олигарху Михаилу Ходорковскому, опубликовал статью, в которой назвал встречу петербургского бизнесмена Пригожина и блогера Навального зимой 2019 года вымыслом.

Редакция издания «Страна советов on-line» в рамках подготовки собственного материала направила запрос в пресс-службу компании «Конкорд», чтобы выяснить лично у бизнесмена, была ли встреча в действительности или нет. Также в редакции сетевого издания попросили уточнить цель переговоров.

В ответ на запрос журналистов через пресс-службу компании «Конкорд» Пригожин подтвердил, что встреча между ним и Навальным прошла зимой 2019 года. Во время беседы блогер и его протеже Любовь Соболь выдвинули условие: выплатить 300 миллионов рублей в обмен на прекращение информационной травли и искусственно нагнетаемого скандала с пострадавшими в Москве детьми. По словам бизнесмена, он отказался передавать указанную сумму денег вымогателям, так как вины «Конкорда» не было.

Пресс-служба компании «Конкорд» также сообщила о ведении собственного внутреннего расследования, в рамках которого было установлено, что Любовь Соболь могла намеренно организовать диверсию и спровоцировать детские заболевания в преддверии борьбы за депутатское кресло в Мосгордуме. Есть свидетели, показания которых подтверждают причастность юриста ФБК к этому низменному деянию.

Напомним, Любовь Соболь и Алексей Навальный в преддверии выборов в Мосгордуму организовали негативную информационную кампанию против Евгения Пригожина. В частности, они опубликовали «расследование» о комбинате «Московский школьник», безосновательно связав его с петербургским предпринимателем.

Для придания значимости своим расследованиям Навальный и Соболь привлекли экс-сотрудницу «Московского школьника» Наталью Шилову, которая рассказала о творящихся «ужасах» на комбинате. Также сотрудники ФБК распространили фотоизображение мема «умытаз», в котором работники компании якобы моют фрукты и овощи. Однако позднее выяснилось, что работники ФБК публиковали фейки и постановочные видео, а за сфабрикованное интервью Шиловой обещали денежное вознаграждение, которое так и не выплатили. Это журналистам подтвердила сама Шилова, признавшаяся. Позднее пресс-служба компании «Конкорд» заявляла, что «Московский школьник» никак не связан с Пригожиным и его бизнесом. Комбинат имеет своих собственников и работает на рынке самостоятельно.

Таким образом, блогер, судя по развитию событий, планировал свести личные счеты с бизнесменом и обогатиться. Соболь же на скандале, как оказалось в итоге, пыталась накапливать политический капитал для выборов в Мосгордуму и хотела пополнить собственный избирательный бюджет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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