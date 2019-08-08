Что скажет Москалькова? Известный юрист, оказавшийся под прессом ФСБ, просит о помощи омбудсмена

В минувший вторник, 6 августа, Московский областной суд отклонил апелляцию защиты на продление ареста для известного юриста Кантемира Карамзина, который содержится в СИЗО по очевидно сфабрикованному делу. Следствие касается долгового дела 12-летней давности, когда «продореваемый» адвокат занял деньги в долг, что обернулось против него самого, пишет Infox.ru.

Как сообщало ИА FederalCity, Карамзин то дело выиграл, причем окончательное решение по тяжбе принимал Верховный суд, досконально изучивший все обстоятельства и документы. Теперь же дело снова подняли, объяснив это якобы подделанной подписью в одном из документов.

Доводить дело до суда следователи явно не торопятся, так как, видимо, сами отлично понимают его нулевые перспективы. Истинная цель всего происходящего, как уверен сам Карамзин и его адвокаты – сгноить в СИЗО неугодного человека.

Ранее Карамзин в обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявлял, что за его преследованием стоит генерал ФСБ Алексей Дорофеев, который в данном случае в реальности может стоять на страже не правопорядка, а вполне конкретных лиц – владельцев московских компаний-застройщиков ФСК «Лидер» и «ДСК-1» Владимира Воронина и Владимира Копелева.

Карамзин недавно выиграл у них несколько арбитражных исков на сумму 15 млрд рублей в пользу обманутого канадского предпринимателя Марка Ричардса. Это очень не понравилось «бизнесменам» из строительных компаний, которые хотят развалить арбитражное дело. По словам Карамзина, ему в СИЗО должностные лица неоднократно намекали, что нужно сделать, чтобы прекратить уголовное преследование.

Сейчас принципиальность юриста может стоить ему жизни. Инсулинозависимый Кантемир Карамзин в течение срока содержания в СИЗО, вместо необходимой медицинской помощи, получает лишь угрозы физической расправы. Они непременно воплотятся в жизнь, если ситуация не будет предана огласке, и на нее не обратят внимания публичные люди.

Карамзину созданы невыносимые условия пребывания в изоляторе. Арестованный страдает инсулинозависимым сахарным диабетом второго типа с поражением почек, гипертонической болезнью с наивысшим риском инсульта (4 степень) и десятком других опасных для здоровья хронических заболеваний. У него держится давление 190/110. Больше месяца его мучила дикая острая боль, от которой лезут на стену. Его оставили без лекарств и квалифицированной медпомощи, лишали еды и сна, ему устраивали по нескольку раз в день обыски с полным раздеванием, в камеру к нему помещали уголовников. Свидания с родными запретили. Адвокатам в доступе к Карамзину под различными предлогами отказывают. Накануне суда в Балашихе юриста запугивали и избили в СИЗО сотрудники ФСБ, о чем он написал заявление и сообщил

Как свидетельствует Карамзин, к нему в СИЗО неоднократно наведывались «посланцы с Лубянки» и в беседах без протокола предлагали признать вину по делу о мошенничестве, а также отказаться от арбитражных исков по делу «ДСК-1». За это ему обещали «пять лет условно». В случае отказа – «сгноить на нарах».

Необходимо отметить, что имя главы Управления ФСБ по Москве и Московской области генерала Алексея Дорофеева получило не так давно широкую известность в связи с делом журналиста Ивана Голунова и расследованиями о причастности этого высокопоставленного сотрудника ФСБ к ритуальному бизнесу, владении элитной недвижимостью, возможных связях с другим высокопоставленным чином из ФСБ, у которого в тайнике была обнаружена сумма в 12 миллиардов рублей. Это история, вероятно, еще ждет своего продолжения.

На заседание суда 25 июля Карамзин не был доставлен под предлогом карантина из-за ветряной оспы, разразившейся буквально накануне в СИЗО №8 Сергиева Посада. Ближайшие родственники и адвокаты (журналисты и остальные пришедшие не были допущены в зал заседаний) на видеотрансляции из СИЗО увидели человека, похожего на Кантемира Карамзина. Этот человек был не в состоянии говорить и даже просто сидеть. Вместо него на вопросы судьи отвечал рядом сидящий человек в маске. В перерыве заседания было видно, что подошедший человек проводит с предполагаемым Карамзиным некие медицинские манипуляции, которые были похожи на внутривенный укол.

Вопреки ходатайствам адвокатов заседание не было отложено в связи с состоянием Карамзина и ему не была оказана экстренная квалифицированная медицинская помощь. Суд проигнорировал главный довод защитников Карамзина – почти за 4 месяца ареста следственные действия не велись, и продлил содержание под стражей больного человека, нуждающегося в срочной помощи, до 10 октября.

Адвокаты Карамзина подали жалобу на нарушение права на жизнь и здоровье в условиях содержания под стражей» уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

В своем обращении защита просит омбудсмена провести проверку соблюдения условий содержания и оказания медицинской помощи Карамзину. Защита отмечает, что опасается за жизнь и здоровье подзащитного и указывает, что Карамзин не был доставлен на заседание суда 25 июля, один из адвокатов не был к нему допущен в этот день в СИЗО. Защита предполагает, что инсулинозависимый Карамзин, помещенный в изолятор в уже предынсультном состоянии, мог впасть в гликемическую кому, получить инсульт или инфаркт.

При этом вместо медицинской помощи он подвергается постоянным физическим страданиям и унижениям со стороны сотрудников ФСБ, посещавших его в рамках оперативного сопровождения по делу о мошенничестве. В обращении содержится также просьба о необходимости опросить Карамзина об обстоятельствах его удержания в СИЗО во время заседания суда 25 июля, провести медицинское освидетельствование Карамзина в целью установить наличие в его организме каких-либо медицинских препаратов.

Адвокаты, которым под разными предлогами отказывают в доступе к подзащитному, подали также иск к администрации СИЗО №8, где содержится Карамзин. Однако суд Сергиева Посада назначил рассмотрение лишь на 14 августа, день, когда официально заканчивается карантин, и повода не пускать адвокатов уже не будет.

Защитники сумели увидеть своего подзащитного, и то лишь на экране монитора видеотрансляции, спустя почти две недели, 6 августа, на апелляции на решение о продлении ареста в Мособлсуде. На этот раз юрист смог по видеосвязи передать свой крик о помощи. В перерыве заседания Кантемир Карамзин успел рассказать, кто и как его пытает, унижает и издевается над ним в СИЗО.

«Единственное, чего боятся преступники в погонах – это гласности», – заявляет Карамзин и просит о максимальном распространении информации о его деле. Как говорится в заявлении юриста, «Дорофеев меня отсюда не выпустит».

«Это надо понимать, потому что он уже по локоть в крови. Ему, как преступнику, отступать некуда. Человеку, который пошел на то, чтобы подбрасывать наркотики Голунову, продает могилы на кладбищах подмосковных, ему уже включать обратный путь невозможно. Поэтому он меня не выпустит. Рассчитывать на это не надо, – заявляет Карамзин. – Но это не значит, что не надо бороться. Как человек, который никогда не проходил мимо просьб людей о помощи, я считаю, что имею право попросить вас распространять эту информацию. Потому что единственное, чего боятся преступники, даже если они в погонах ФСБ – они боятся гласности. Дорофеев тоже боится этой гласности. Если бы не боялся, он бы не придумывал бы этот незаконный фальсифицированный карантин, не придумывал бы как меня не пускать в суд. Это именно потому, что они боятся».

«Чтобы вы понимали, люди: те, кто меня здесь закрыли, это не какие-нибудь отважные герои-опричники с собачьими головами на седлах борются за правду, – отмечает Карамзин, называя своих оппонентов «обычными жуликами». – Выглядят они, как жулики. Если сравнить детский мультфильм про Пятачка, люди, которые ко мне приходят – это и есть поросята, пятачки-переростки. У них глаза стеклянные от кокаина. Он приезжают сюда на своих «Мерседесах», надо мной издеваются. Это анекдот, что на них погоны полковников. Какой-то шутник одел на них погоны полковников, видимо, для того, чтобы они начали собирать свои миллиарды в тайных квартирах, как мы уже видели много раз. У одного восемь миллиардов, у другого двенадцать. Ко мне приезжают такие же, которые меня пытают, надо мной издеваются, избивают. Ничего они из себя не представляют».

При этом Карамзин не считает, что президент РФ хочет, чтобы «этим поросятам» досталась страна, когда без суда и следствия, как со мной, его собственных детей и его внуков будут уничтожать такие же «поросята-переростки» в полковничьих погонах». «Поэтому надо с ними бороться открыто и публично. В то же время юрист подчеркивает, что «издеваются они надо мной самым подлым образом». «Отобрать лекарства, сломать очки, избить в наручниках человека... Такая боль! Два месяца я страдал от зубной боли… (неразб.) попросил... мне нужно лекарство. Вместо этого мне подставляют фельдшера со средним образованием, который старается, но ничем помочь не может. Поэтому все это может быть исправлено только путем публичным», – заявляет адвокат.

Сейчас видеозапись «Обращения из камеры смертников» Кантемира Карамзина набирает сотни тысяч просмотров в соцсетях. Группа поддержки делает все возможное для максимальной огласки происходящего с юристом. На сайте Change.org размещена петиция в его поддержку. СМИ все чаще пишут об этом резонансном деле.

На сайте Кантемира Карамзина, отдавшего более 27 лет юридической деятельности, есть его цитата: «Я до сих пор верю в справедливый суд и в судейскую совесть, и мне до сих пор противно слушать разговоры о том, что коррупция имеет решающее значение».

Однако теперь самому юристу приходится рассчитывать лишь на повторение «чуда Голунова» и на правозащитников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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