Кризис пчеловодства в России: в 2020 году выпуск меда сократится на 20%

Пчеловодство в России оказалось под угрозой из-за халатности агрокомплексов и властей – дешевые пестициды, от которых уже отказались в США и Европе, отравили насекомых в 30 регионах страны. По словам президента национального союза пчеловодов Арнольда Бутова, такой «подарок» пчеловодам от фермеров вместе с заморозками приведет к сокращению выпуска продукции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», он сказал накануне на пресс-конференции в Москве.

Бутов обратил внимание, что мор пчел произошел в результате фактического уничтожения системы контроля над использованием пестицидов в России. «И раньше происходила гибель пчелиных семей из-за неправильного использования пестицидов и ядов, которые уничтожают вредителей растений. Но раньше была организация, которой правительство поручило строго контролировать завоз этих препаратов и использование. Были специалисты высшей квалификации, и они имели лицензию на право работать с пестицидами. Сейчас уже выяснилось, что контроля за этим не было – неизвестно, кто и откуда что закупает. В пчеловодстве и так есть проблемы, а в этом году сыграл человеческий фактор <…> Это (мор пчел) «подарили» нам сами фермеры и агрокомплексы, которые купили препараты дешево, и стали их применять», – сказал эксперт.

Как отметил Бутов, в национальном союзе пчеловодов предупреждали, что в Европе начали производить сильнодействующий ядохимикат, который длительное время сохраняется в почвах и «уничтожает все живое». «Производят – Китай, Америка, Европа. Они сразу, как только почувствовали негативный эффект от применения, сразу запретили. А производителям надо сбывать продукцию. Вот они и нашли пути реализации в страны Африки и Россию. Коммерция – есть коммерция. Многие фермеры и агрохолдинги, можно сказать, бесконтрольно закупили эти ядохимикаты. Это не диверсия, это безответственность, отсутствие дисциплины. И самое главное – в инструкциях было предусмотрено, что фермеры обязательно должны предупреждать, что предстоит обработка посевов от вредителей. А этого сделано не было»», – констатировал президент национального союза пчеловодов.

По его словам, до конца сезона сложно точно оценить последствия мора, но уже сейчас можно сказать, что объемы выпуска продукции значительно уменьшатся. «Меда будет меньше. Процентов на двадцать. Некоторые эксперты заявляют, что ущерб от гибели пчел составляет 1 трлн рублей. Однако это неточные данные, так как посчитать ущерб сегодня, когда неизвестно, сколько погибло пчел, невозможно. Пострадали не крупные пчеловодческие хозяйства, где 1500-2000 пчелосемей, а небольшие – там, где находится до 100 пчелосемей», – сказал Бутов.

В этой связи он также обратил внимание, что холодное лето этого года и ночные заморозки, которые фиксировались в некоторых частях страны, также приведут к тому, что урожайность меда уменьшится. При этом он отметил, что после зимовки пчел в России останется еще меньше.

«Например, пчелиной семье в Подмосковье нужно 25 кг меда собрать для себя, чтобы перезимовать, а остальное является товарным медом. Некоторые (пчеловоды) будут делать как – забирать весь мед, а пчелам разбавлять его сахарным сиропом. А в сахарном сиропе никаких полезных веществ нет. Иммунная система пчел ослабевает и прилипают всякие заболевания. «Отход» будет большой после зимовки, получается. Проблем и так очень много, а нам еще такой «подарок» преподнесли в виде неправильного применения ядохимикатов», – возмутился президент национального союза пчеловодов.

Бутов также подчеркнул, что качество меда в России также оставляет желать лучшего. «В некоторых регионах 60-70% меда, который продается, является некачественным. Когда вы въезжаете в Сочи, например, вы видите вдоль дороги вывески с известными брендами меда, но часто это только бутафория. Я рекомендовал бы покупать мед только у производителей», – сказал Бутов.

Он считает, что для решения проблемы нужен комплексный подход. «Не надо забывать, что мы должны укреплять экономику государства, а не свой личный карман. У нас совершенно забыли биологические методы работы, используют эти химикаты. В стране резко сократилось число энтомологов – специальность, которая работает с насекомыми и вредными, и полезными. Давайте восстановим этот институт», – предложил президент национального союза пчеловодов.

Как сообщал «Новый День», в России было заведено первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» (ч.2 ст.249 УК РФ). По данным следствия, массовая гибель пчел была зафиксирована 14 июня 2019 года в Корсаковском районе Орловской области. Тогда погибли более 300 пчелиных семей, сообщает региональное управление СКР.

По данным Россельхознадзора, помимо Сысертского ГО массовый мор пчел произошел также в Тугулымском, Ирбитском и Сухоложском районах.

Москва, Мария Вяткина

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