Жителям московского региона советуют не выходить из дома, закрыть форточки и отключить газ

ГУ МЧС по Москве и Подмосковью выступили с предупреждениями о неблагоприятных метеоусловиях 9 августа. В столичном регионе ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Непогода накрыла Москву накануне ночью, для сообщений о ней вечером 8 августа даже были прерваны программы телеканалов.

Москвичам рекомендовано переждать плохую погоду в капитальных строениях. «Берегите детей и не выходите гулять в парки, не укрывайтесь под деревьями, – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Москве. – Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и дистанцию».

Спасатели рекомендуют населению по возможности не выходить из дома. «При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой. Если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги и переждите ливень, – советуют в МЧС. – Не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций».

Если ливень застал на улице, лучше не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. «Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления», – говорится в сообщении. При сильном ветре населению советуют плотно закрыть форточки, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, а также не пользоваться лифтами.

Накануне в эфире телеканалов в столичном регионе появилось сообщение с предупреждением о непогоде. Между тем, атмосферный фронт, который грозил столице, прошел южнее, передает «Эхо Москвы». В соцсетях москвичи также пишут, что никакого урагана не наблюдали, и недоумевают по поводу массовых предупреждений в эфире всех телеканалов.

Несмотря на это, в столице 9 августа из-за сообщений МЧС закрыты все парки, подведомственные Департаменту культуры. «Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу Мосгорпарка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

Из российских аптек исчезают дешевые лекарства. / СКР объявил о задержании еще двоих «участников массовых беспорядков». / «Как в Европе»: недовольных россиян загонят в «резервацию для митингов». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»