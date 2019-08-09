В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов

В аэропортах Москвы задержан 31 авиарейс, один отменен, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания». Причиной массовых задержек, очевидно, стали погодные условия, о которых ранее предупреждали в МЧС.

В аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» задержано по 10 рейсов, в «Домодедово» – 11, и один рейс отменен.

В частности, из «Шереметьево» с опозданием отправились самолеты в Тель-Авив, Амстердам, Ригу, Саратов, Баку, Хельсинки, Копенгаген, на 13:50 с прежних 10:30 перенесено время вылета рейса в Ереван.

Из «Домодедово» позднее, чем планировалось, вылетели лайнеры в Сочи, Вену, Симферополь, Лиссабон, Тиват, Краснодар, и другие. Во «Внуково» задержки коснулись рейсов в Анталью, Тамбов, Курск, Милан – кроме того, с раннего утра и до полудня практически все рейсы отправлялись с небольшим опозданием.

С предупреждением о грядущей непогоде накануне выступило столичное ГУ МЧС, сообщения были переданы по всем телеканалам в московском регионе. Однако ливни с ветром до 25 метров в секунду в Москву так и не пришли. Сегодня МЧС вновь предупредило жителей Москвы и Подмосковья о неблагоприятных погодных условиях. Жителям региона рекомендовано не выходить из дома, а при усилении ветра закрыть форточки, отключить электричество и газ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

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