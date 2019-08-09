Суд отказался удовлетворить исковые требования к «Московскому школьнику» от доверителя юриста ФБК Соболь

Сегодня, 9 августа, Бабушкинский районный суд рассмотрел иск Татьяны Литовкиной к ООО «Московский школьник». Суть требования – компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей за причинение вреда здоровью несовершеннолетним в ноябре 2017 года. Суд отказался удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Примечательно, что интересы истца представляла юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь. Однако она не явилась на заседание. Вместо себя соратница блогера Алексея Навального прислала своего представителя. Правда, суд был вынужден приостановить заседание и из-за некорректного поведения вывести из зала нового представителя истца.

Напомним, история с «Московским школьником» стала активно обсуждаться в СМИ после информационной травли, устроенной предприятию Любовью Соболь. Юрист ФБК выпустила «расследование», в котором раскрыла «шокирующие» детали работы комбината. Однако выяснилось, что материал сопровождался множеством фейков.

Так, в расследовании содержалось интервью экс-сотрудницы комбината Натальи Шиловой. Женщина рассказала об «ужасах» и «антисанитарии», царящих в «Московском школьнике». Но вскоре Шилова призналась, что была вынуждена произносить заранее написанный ФБК текст, так как ей обещали крупную сумму и помощь в лечении больного ребенка. Ни того, ни другого она так и не получила.

Стоит отметить, что информационная атака на «Московский школьник» со стороны «Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального стала частью кампании, развязанной против петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Ранее Навальный пытался шантажировать бизнесмена, требуя с него 300 миллионов рублей. После этого ФБК безосновательно связали бизнесмена с «Московским школьником», хотя пресс-служба его компании «Конкорд» опровергла эти домыслы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

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