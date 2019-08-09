В день митинга оппозиции ФСИН устроит в Москве гонки на автозаках

Турнир по вождению автозаков пройдет в Москве в субботу, 10 августа. На этот же день в столице запланирован митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму – он согласован властями и начнется на проспекте Сахарова в 14 часов.

Как передает «РЕН-ТВ», гонку на автозаках организуют представители Федеральной службы исполнения наказаний, участие в ней примут водители из разных регионов России. В частности, они продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

Телеканал напоминает, что 11 августа в России отмечают День транспортной службы уголовно-исполнительной системы. Почему гонки назначены именно на 10 августа, а не на эту знаменательную дату, не поясняется.

Кроме того, 10 августа в Парке Горького пройдет фестиваль Meat&Beat. Несколько музыкальных коллективов, выступление которых было анонсировано на этом мероприятии, отказались от участия. О своем согласии выйти на сцену на фестивале заявил Егор Крид. «Я выступаю в ПГ для своих поклонников, а не для того, чтобы отвлекать людей от важных вещей в стране, – пояснил он на своей странице в «Фейсбуке». – Если вы хотите идти на митинг в этот день – это ваше право, и если я не ошибаюсь, там тоже планируется какой-то концерт + заявлены мои любимые IC3PEAK, и я не качаю и не хочу качать ни за одну из сторон. Я не лезу в политику, и вы меня туда, плз, не приписывайте».

Между тем, столичное правительство запретило выступления музыкантов на проспекте Сахарова, сославшись на подписанный мэром Сергеем Собяниным документ, который устанавливает сроки согласования концертов в 30-45 дней.

Столичная полиция уже выступила с очередным предупреждением к тем, кто попытается устроить в этот день несанкционированные акции. «Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – говорится на сайте московского полицейского главка. Там отмечается, что митинг на проспекте Сахарова согласован.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности», – заявили в ГУ МВД по Москве, пообещав принять «все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан».

Представители оппозиции ранее заявляли, что акции протеста будут проходить в Москве каждую субботу. По информации агентства «Москва», на следующую субботу, 17 августа, в Парке Горького назначен очередной фестиваль. На этот раз он посвящен 91-летию самого парка. Гостям вновь обещают музыкальное шоу и «необычные угощения». Отметим, что Парк Горького открылся 12 августа 1928 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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