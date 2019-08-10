Полиция 10 августа не будет действовать жестко, если «оппозиция» проведет митинг в рамках закона

Сегодня в Москве пройдет согласованный с властями митинг несистемной оппозиции на проспекте Сахарова. Охранять порядок на мероприятии будут Росгвардия и сотрудники столичной полиции. Предполагается, что на акции вновь появятся провокаторы и дебоширы, как это было ранее на незаконных митингах в Москве 27 июля и 3 августа.

Корректную и слаженную работу московских правоохранителей на подобных акциях отмечали многие эксперты и свидетели. Об этом говорит и отсутствие каких-либо травм среди шестисот задержанных на протестных акциях. Синяки и ссадины – максимум, что фиксируется у агрессивных провокаторов, оказавшихся в отделении полиции. Самую серьезную травму (вывих плеча) получил один из правоохранителей, когда на него набросились сразу несколько митингующих.

Протест с детьми

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал решение власти согласовать протестную акцию. По словам эксперта, фактически у оппозиционных сил нет повода для недовольства, поскольку им выделили один из центральных проспектов Москвы. Оснований для бунтов и беспорядков нет. Как подчеркнул руководитель ЦПА, если все происходит в рамках закона, никогда не возникает проблем. В целом, если «оппозиция» 10 августа будет вести себя корректно и в рамках закона, то полиции не понадобится применять силу и действовать жестко для наведения порядка.

Провокации на митингах

Также эксперт оценил и действия полиции на подобных мероприятиях. Данилин отметил, что российские полицейские работают аккуратно, без какой-либо грубости и жестокости. На фоне западных коллег, разгоняющих протестные акции в Европе буквально силой, они действительно выглядят образцовыми. «Вежливые люди во всей красе. Их не в чем упрекнуть», – резюмировал эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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