Эксперт объяснил, почему московский концерт 10 августа обернулся «большим провалом»

Вчера, 10 августа, в Москве на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за большого количества брака в их подписных листах.

Несмотря на то, что акция изначально планировалась как политическое мероприятие, оно в итоге превратилось в самый настоящий концерт. Организаторы митинга не стали согласовывать выступление российских «звезд» с властями Москвы, поэтому люди не заинтересовались бесплатным выступлением. Москвичи были уверены, что речь на митинге-концерте пойдет исключительно на политические темы. Из-за этого, как считает специалист Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев, московский концерт обернулся самым настоящим провалом.

«Это провал большой. Объявляли 100 тысяч, пригласили и Oxxxymiron, и всех остальных – то есть задача была, по сути, превратить все это в концерт. Но поскольку это связано с политикой, то пришло меньше людей. Из-за политики эти звезды сейчас еще и потеряют зрителя», – заявил он ТАСС.

На акцию пришла всего одна пятая из заявленного количества участников. Политизированность концерта подвела российских исполнителей, а организаторы митинга снова решили пойти вопреки букве закона.

В результате подобного противоправного отношения либералов на незаконной акции 27 июля уже были задержаны свыше тысячи человек. 3 августа «независимые кандидаты» подставили под задержания еще 600 своих сторонников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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