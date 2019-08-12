Ненадолго: в Москву возвращается лето

В Москву и Подмосковье после аномальных холодов возвращается летняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в столичном регионе на предстоящей неделе столбики термометров поднимутся до 26 градусов, однако дожди при этом вовсе не исключены, а ближе к выходным вновь ожидаются грозы и сильный ветер.

Синоптики отмечают, в начале недели в Москву пришла «полоса» повышенного атмосферного давления. Значения средней суточной температуры наконец приблизятся к климатической норме. Так, сегодня, 12 августа, воздух в Москве прогреется до 22 градусов тепла, по области – до 23 градусов, при этом местами в Подмосковье могут пройти кратковременные дожди.

Во вторник ночью без осадков, в Москве ожидается 9…11°, в Подмосковье 6…11°. Днем не исключены небольшие дожди с грозой, столбики термометров покажут 23…25° в столице и 20…25° по области. Ночью в среду и четверг ожидаются умеренные дожди и грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду. Днем в столице температура воздуха составит до 23…25°, в Подмосковье в среду 20…25° и 21…26° в четверг.

В пятницу станет немного прохладнее – воздух прогреется только до 22 градусов тепла, такая же температура воздуха ожидается и в субботу. Кратковременные дожди будут регулярно напоминать о себе москвичам и жителям Подмосковья.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.08.19

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