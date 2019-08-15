Скандал вокруг Гудковых: как коллекторы теневого бизнеса терроризируют Московскую область

Стали известны новые подробности о возможном теневом бизнесе семьи экс-депутатов Госдумы Гудковых, которые сейчас претендуют на место в столичном парламенте. Федеральное агентство новостей выяснило, как главные «борцы с режимом» могут наживаться на простых людях. ФАН раскрыло схемы, которые могут использовать оппозиционеры.

Речь идет о «сером» коллекторском бизнесе. По данным издания, либеральный клан придумал еще один любопытный способ заработка на жителях Московской области. Как сообщает ФАН, на сайте госзакупок журналисты обнаружили тендер от 2018 года по найму специалистов для ведения судебной работы во взысканию задолженностей в Подмосковье. Иными словами, по найму коллекторов.

Кроме того, стало известно, что общая сумма задолженности, которые юристы должны были взыскать, составляет более 4 млрд рублей. Больше никакой другой информации в открытом доступе обнаружить не удалось. В том числе и о том, кому принадлежали семь компаний, участвовавших в конкурсе. Однако во время расследования выяснилось, что все они могут быть аффилированы с охранной империей Гудковых.

Расследование ФАН

В период громких мусорных скандалов в 2018 году конкурс пришлось отменить. Между тем коллекторы все равно продолжили выбивать долги по капитальному ремонту из жителей Подмосковья. Эту информацию также подтвердили местные жители. Как сообщает источник ФАН в Фонде капитального ремонта, семья Гудковых отказалась от официального оформления. Это во многом выгодно, ведь не нужно платить налоги.

Конечно, без контроля Федеральной службы судебных приставов возвращение долгов превратилось в самый настоящий беспредел. Жители региона столкнулись с угрозами, порчей имущества со стороны «беспристрастных» коллекторов.

Но это, как выяснилось, лишь вершина айсберга. В следующем расследовании Федеральное агентство новостей намерено подробно рассказать, как «бойцы» теневого бизнеса избивали детей задолжников и на протяжении многих лет уходили от ответственности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.19

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