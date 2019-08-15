Москву ожидает еще одна погодная аномалия

В Московский регион в ближайшую неделю придет тепло, однако дожди и грозы по-прежнему не отступят. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра России, колебания температуры прогнозируются около нормы и выше нее.

Согласно расчетам синоптиков, пятница, 16 августа, ожидается дождливой, днем местами прогремит гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду. В Москве ночью прогнозируется 13…15°, по области 10…15°. Днем в столице столбики термометров поднимутся до 19…21°, в Подмосковье до 17…22°.

В субботу в столице также пройдут дожди, температура воздуха не изменится. Зато в воскресенье интенсивность дождей прогнозируется небольшой.

Метеорологи ожидают, что в понедельник атмосферное давление начнет расти, дожди станут кратковременными, облака отступят и солнце будет лучше прогревать воздух. После полудня столбики термометров начнут подниматься до 22…27°. Синоптики полагают, что значения средней суточной температуры превысят норму этих дней на 3-4°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.19

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