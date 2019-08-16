Тучи снова сгущаются: в Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за затяжного дождя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», потенциально опасная погода в столичном регионе ожидается до вечера субботы, 17 августа.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Москве объявлен «желтый» уровень опасности с 21 часа 16 августа до 21 часа 17 августа. По области предупреждение будет действовать до 3 часов утра 18 августа.

Столичный регион вновь накрыли дожди, облачная погода с осадками ожидается весь день 17 августа. Ночью столбики термометров поднимутся максимум до 17 градусов, днем воздух прогреется лишь до 18 градусов выше ноля. 18 августа в регионе прогнозируется небольшой дождь, днем потеплеет до 22 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.19

Отели Турции не будут отказываться от All inclusive. / У губернаторов отберут право решать, где можно не тушить лесные пожары. / Космонавты получат личную спутниковую рацию – маяк. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»