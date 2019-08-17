В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня ожидается гроза с дождем при усилении ветра порывами до 15 метров в секунду.

В региональном управлении МЧС уточнили, что предупреждение будет действовать до 21:00 мск, и рекомендовали жителям региона соблюдать осторожность.

Ухудшение погоды привело к нарушению работы столичных аэропортов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», на 10:59 мск отменено и задержано порядка 15 рейсов. Больше всего не повезло пассажирам «Домодедово», где задержано пять рейсов и 8 – отменено. В «Шереметьево» задержаны 5 самолетов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.19

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