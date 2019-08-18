Солонников расценил пикеты оппозиции в Москве, как тренировку перед новой волной беспорядков

Провалив все прошлые массовые акции протеста, сторонники так называемой несистемной оппозиции, видимо, решили пойти другим путём: накануне они вышли на одиночные пикеты к столичным памятникам – Высоцкому, Шухову, Крупской.

Своим мнением о том, почему это происходит, кто и с какой целью устраивает эти акции, с «ПолитЭкспертом» поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, основная задача, которая ставится перед такими пикетчиками – пытаться создать в обществе напряженную атмосферу и продемонстрировать свою готовность к следующим акциям протеста.

«Собственно, задача – поддерживать боевую готовность, продолжать создавать в обществе напряженность, тренировать поведение активистов в сложных ситуациях, особенно при задержаниях», – уверен собеседник издания.

Одиночные пикетчики нашли, как им кажется, очень удобную лазейку в российских законах: подобные пикеты не нуждаются в одобрении властей. К примеру, 10 августа небольшое количество пикетчиков рассредоточилось по Санкт-Петербургу и принялось усиленно нарушать покой жителей города, громко распевая песню Виктора Цоя «Перемен» и размахивая плакатами. Само собой, горожанам такая инициатива пришлась не по вкусу – ответом пикетчикам стал выход жителей с плакатами «Питер – не болото. Болото – это оппозиция».

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вмешаться в происходящее – чего только и ждали пикетчики: против сотрудников полиции были применены газовые баллончики. 14 нарушителей спокойствия пришлось задержать.

Самое интересное – никаких политических лозунгов пикетчики не выдвигают и, по мнению Солонникова, всё это затевается с единственной целью: устроить беспорядки.

«Против чего борются? Никакой сформулированной цели у «оппозиции» нет. Кроме того, что нужно протестовать. Протест ради протеста», – подытожил эксперт.

Известно, что акция не была стихийной, действия были заранее чётко скоординированы посредством чата в закрытом Телеграм-канале.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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