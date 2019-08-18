Илья Яшин задержан на выходе из спецприемника: готовится новое обвинение

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин задержан на выходе из спецприемника по истечении срока третьего административного ареста. Политик доставлен в ОВД Троицка по новому обвинению, которое связано с призывами к участию в несанкционированных акциях.

Как сообщается в соцсетях и на странице Яшина, политик задержан по подозрению в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП, за призывы 17 июля выходить 18 и 19 июля на встречи с кандидатами в столичный парламент. «Сам протокол об административном правонарушении сотрудники полиции не смогли составить сегодня. Будут думать над ним до завтрашнего утра. Начало судебного заседания в районном суде Троицка ожидается завтра в 10 утра», – говорится в сообщении.

Ранее Московский городской суд подтвердил законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы. Хамовнический суд 8 августа назначил политику десять суток административного ареста за призывы к участию в несанкционированной акции 14 июля у Мосгоризбиркома (ч. 2 ст. 20 КоАП). До этого по десять суток ареста за аналогичные правонарушения ему назначали Троицкий и Щербинский столичный суды.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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