Погода в московском регионе: тепло, но без дождей не обойдется

Новая неделя в московском регионе обещает порадовать солнечной теплой погодой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, значения средней суточной температуры могут превысить климатическую норму на 2-3°, но без дождей не обойдется.

Синоптики отмечают, что в понедельник столичный регион окажется в полосе повышенного атмосферного давления. При несильном юго-западном ветре в Москве 23…25°, по области 20…25°, по области местами может пройти небольшой дождь. Не исключены осадки и во вторник при температуре воздуха, как и накануне.

Согласно выводам метеорологов, еще теплее будет в среду: до 26…28° в Москве и 24…29° по области. Постепенно начнет возрастать вероятность небольших дождей, но и в четверг пока еще почти также тепло.

В пятницу и субботу из-за влияния атмосферных фронтов циклона ожидаются небольшие дожди. Станет немного прохладнее – до 19…24°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.19

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