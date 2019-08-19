«Дело о беспорядках»: суд отказался выносить приговор девушке, которую полицейский ударил в живот

Таганский суд Москвы вернул в полицию административное дело о нарушении правил публичной акции задержанной 10 августа Дарьи Сосновской, которую сотрудник полиции ударил в живот при задержании, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что дело возвращено в отдел МВД по району Таганский из-за недостатков при его составлении. С чем именно связаны претензии суда, адвокат Сосновской Татьяна Молоканова не знает.

Сама Сосновская вину не признает. 12 августа она потребовала, чтобы Следственный комитет возбудил против ударившего ее полицейского уголовное дело. В заявлении она указала, что сделала замечание полицейским из-за жесткого задержания инвалида, а затем сама была задержана. При этом с нее на землю упали очки, ей заломили руки, а позже один и полицейских ударил ее. Она также указала, что ее ударили по голове при попытке посадить в автозак. В полиции начали служебную проверку в связи с этой информацией.

Задержание Сосновской

Сосновская была задержана после согласованного митинга 10 августа, когда часть протестующих отправилась на «прогулку» в центре Москвы. В полиции эти действия расценили как несогласованную акцию и начали задерживать гуляющих. Видеозапись задержания Сосновской, на которой видно, как ее тащат сотрудники полиции и один полицейский бьет ее в живот и по голове, вызвала широкий резонанс. Впоследствии врачи заподозрили у нее сотрясение мозга.

После митинга полиция задержала 136 участников несогласованного шествия, которое устроили после завершения митинга. По данным «ОВД-Инфо», всего были задержаны 256 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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