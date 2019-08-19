Руководитель ФАН расскажет о Классификаторе СМИ в онлайн-режиме

Информагентство ФАН объявило о предстоящей онлайн-пресс-конференции. Мероприятие намечено на 21 августа. Руководитель проекта Евгений Зубарев подробно расскажет о разработанном изданием Классификаторе СМИ и ответит на все интересующие вопросы.

Классификатор СМИ

Ранее Федеральное агентство новостей распределило все русскоязычные средства массовой информации на пять категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические издания. Классификатор масс-медиа вызвал большой интерес у прессы.

«Сам факт информационной войны Запада против России не оспаривается даже прозападными наблюдателями: в Рунете активно работают десятки, если не сотни, порталов, на которых тиражируется ложная информация о России, фабрикуются фейковые репортажи и расследования, в которых россияне предстают в негативном свете, а их геополитические противники, напротив, показываются исключительно позитивно», – отметил Зубарев.

Google, Facebook, Twitter и даже Википедия уже давно действуют в интересах Запада, запрещая распространение информации из неугодных источников. Чаще всего под западную цензуру попадают именно российские СМИ, так что настало время для ответной маркировки изданий.

Провокации США в информационном пространстве послужили причиной нападок на Иран, Югославию, Ливию, Сирию, Венесуэлу, Египет и другие государства, осмелившиеся перейти дорогу Западу.

«Редакция ФАН считает, что Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду. Итак, до встречи на онлайн-конференции 21 августа, в среду, в 15.00 на площадках ФАН», – приглашает автор проекта.

Трансляция состоится YouTube-канале ФАН-ТВ.

Интересующие вопросы можно прислать через мессенджер Telegram.

Стоит так же отметить, что агентство ФАН основано лишь в 2014 году, но уже смогло снискать себе определенную славу. Интернет-издание входит в топ-5 самых цитируемых информагентств Рунета. Антироссийские пропагандисты уже попытались развернуть против ФАН масштабную информационную войну: США и Украина наложили на него санкции, а крупнейшие интернет-монополисты Запада дискриминируют его на площадках Google, Facebook, Twitter и Википедии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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