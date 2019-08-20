Гаспарян указал на бездействие администраторов соцсетей в отношении ботов Навального

СМИ со ссылкой на известный Telegram-канал «Шавки Красовского» сообщили, что обнаружена «ферма ботов» скандального блогера Алексея Навального.

По информации издания «Вести Подмосковья», сотрудники центра по борьбе с экстремизмом вывели из квартиры в Марьино нескольких девушек и увезли их на спецтранспорте. Предположительно, они работали профессиональными ботами, тиражируя призывы блогера и его соратников участвовать в незаконной деятельности.

В настоящий момент эта информация не подтверждена, однако, вероятно, в самое ближайшее время мы увидим соответствующую новость на сайте МВД.

Ранее некоторые общественники сообщали, что стали жертвами атаки ботов с либеральной повесткой. Так, публицист Армен Гаспарян рассказал, что сразу после его поста о голодовке соратницы Навального Любови Соболь ему стали поступать гневные комментарии. Примечательно, что большинство их них публиковали «пользователи» с нулём фолловеров, без фото и прочей информации о себе. По мнению Гаспаряна, очевидно, что здесь имеет место политический заказ.

Кроме того, публицист выразил недоумение, почему Facebook не банит столь очевидные фейковые аккаунты, позволяя им превращать соцсеть в компостную яму.

Схожая история приключилась с известными журналистами Владимиром Соловьевым и Дмитрием Стешиным в Twitter.

Об использовании ботов командой Навального ранее сообщал политтехнолог Станислав Белковский. Он обнаружил ботов Навального в сервисе по накрутке лайков и подписчиков в социальной сети Bosslike.

На данном ресурсе использовался уже человеческий ресурс – школьники и студенты. За «правильный» лайк они могли получить десять рублей или специальные баллы, которые являются местной валютой. Молодые люди непритязательны и рады даже небольшому заработку.

Напомним, ранее кандидаты из команды Навального получили отказ в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. Причиной такого решения избирательной комиссии стали массовые нарушения в ходе их подписной кампании. Например, у юриста так называемого ФБК Любови Соболь были обнаружены более 14% бракованных подписных бланков. В ответ «обиженные» претенденты на место в Мосгордуму организовали череду незаконных митингов, пытаясь оказать давление на избиркомы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.19

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