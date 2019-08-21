«Важно публично разобраться в каждом случае»: Кудрин назвал действия силовиков на акциях протеста беспрецедентными

В обсуждение московских акций протеста и действий силовиков по задержанию их участников включилась «тяжелая артиллерия». Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал беспрецедентным применение силы сотрудниками полиции и Росгвардии и призвал публично разобраться в каждом таком случае.

«На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение. Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле», – заявил Кудрин.

Накануне Совет по правам человека при президенте РФ на своем сайте опубликовал сообщение о том, что обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы «сотрудниками охраны правопорядка по отношению к участникам митингов, которые прошли в столице 27 июля, 3 и 10 августа». По мнению Совета, силовики допускали существенные нарушения прав граждан, причем как участвовавших в акциях, так и обычных прохожих. В частности, говорится на сайте, речь может идти о нескольких случаях: 27 июля силовики применили дубинки к нескольким гражданам, которые просто сидели на лавочке около Центрального детского магазина. 3 августа они избили дубинками уже лежащего на земле мужчину, в тот же день схожая ситуация произошла с велоиспедистом. Есть видеозапись, в которой видно, что мужчина уже лежит на земле, его держат как минимум трое силовиков, а четвертый примерно 14 секунд «применяет в отношении него специальное средство – палку специальную», говорится на сайте СПЧ. 10 августа на улице Забелина двое неустановленных силовиков жестко задерживали мужчину с ДЦП, а неподалеку от этого места также неустановленный сотрудник органов охраны правопорядка ударил в живот женщину, которую вели в автозак.

Ранее о московских протестах в интервью РБК высказался глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству, – подчеркнул он. – Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону»

Протестные акции в Москве начались в середине июля после того, как избирательные комиссии отказались регистрировать кандидатов от оппозиции на выборах в городскую думу. Мэрия объявила часть протестов несанкционированными, силовики жестко задерживали их участников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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