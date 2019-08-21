Фейковое расследование против «АВК» не мешает компании работать на качество продукции

Скандал, который пытались раздуть через СМИ вокруг компании «АВК», оказался пустышкой. «Собрали все в кучу, чтобы никто ничего не понял», – именно так прокомментировал голословные обвинения в адрес своей фирмы исполнительный директор «АВК».

Дело в том, что фирма «АВК» получила контракты на поставку продуктов для ветеранов, сирот, инвалидов и пациентов психдиспансеров. Следует отметить, что до 1 января 2019 года весь документооборот конкурсного процесса фиксировался на бумажных носителях, согласно закону РФ. Поэтому абсурдно говорить о каких-либо совпадениях IP-адресов, с которых подавались заявки, и, тем более, – о каком-либо сговоре.

Преимущественно обвинения связаны с качеством продуктов, которые поставляются в социальные учреждения. Представители фирмы «АВК» не отрицают возврат незначительной части поставок, но отмечают, что это совершенно штатная ситуация. Некондиция характерна для многоступенчатого процесса, на нее закладывается примерно 1-2%. Специалисты компании объясняют, что после закупки блока замороженного мяса не имеют права его размораживать, согласно нормам СаНПиН. Поэтому продукция хранится в учреждениях и размораживается непосредственно перед самим приготовлением. Только на этом этапе возможно выявление какого-то брака. В таком случае после обращения представителей учреждений в фирму «АВК» им заменяют товар в кратчайшие сроки. Представители «АВК» отметили, что постоянно на связи с администрацией учреждений и всегда готовы максимально быстро решить любую сложившуюся ситуацию.

Это же подтверждают и диалоги с представителями Центров в «расследовании». «Если плохое качество, отправляем назад. Потом привозят замену», – объясняет директор Центра содействия семейному воспитанию «Петровский парк» Елена Рыжова.

Подтверждает это и директор Пансионата ветеранов труда №19 Владимир Шматковский: «Мы продукты плохие возвращаем. Взамен они привозят другие. Мы кормим людей хорошими продуктами». Далее он пояснил, что это неприятная ситуация является вполне обычным явлением в крупном рабочем процессе.

Также Шматковский отметил, что не встречал ни одну фирму, у которой всегда были бы только качественные продукты. Но такая проблема всегда быстро разрешима. Либо поставщик сразу заменяет продукцию, либо меняется меню до привоза качественного сырья. «Мы же нормальные люди, мы не можем на стол поставить что-то ненормальное», – заключает Шматковский.

Исходя из таких данных можно сделать вывод, что авторы «расследования» исказили факты. Только осталось совершенно непонятным, кому понадобился пиар на сиротах, инвалидах и ветеранах. Очевидно, что продолжение лжерасследования наверняка представят в ближайшее время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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