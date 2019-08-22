Пришел атмосферный фронт: московский регион снова ждут погодные изменения

В московском регионе с сегодняшнего дня начнется похолодание, которое принесет с собой атмосферный фронт. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в столице ночью ожидаются дожди, а температура воздуха постепенно будет снижаться.

По данным синоптиков, в четверг столбики термометров поднимутся максимум до 25 градусов в Москве, но на юго-востоке области ожидается до плюс 30 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. При этом ближайшей ночью в регионе пройдут небольшие дожди. В пятницу днем осадков не ожидается, температура воздуха составит 21…23° в столице и до 23° по области.

В выходные москвичам не придется доставать зонты и плащи, однако ночь на субботу будет весьма прохладной – всего 10-12 градусов. Днем воздух прогреется в столице до 22…24°, в Подмосковье ожидается до 25°.

Следующая ночь будет чуть теплее – до 15 градусов, а в центре Москвы ожидается 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23 градусов. В Московской области ожидается 10-15 градусов ночью и 19-24 днем.

В понедельник осадков также не ожидается, днем температура воздуха составит 17-22 градуса. Во вторник синоптики прогнозируют дождь, воздух прогреется до 24 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.08.19

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