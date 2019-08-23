Погода в выходные: синоптики порадовали москвичей

В Москве и Подмосковье погода обеспечит отличный уикенд: воздух прогреется до 20-24 градусов тепла, осадков не ожидается. Метеорологи жалуются, что антициклон принес в столичный регион такое устойчивое тепло, что даже «не очень интересно давать прогнозы».

«Совершенно однородный режим погоды. Сейчас даже для метеорологов наступил период, когда даже не очень интересно давать прогнозы. Очень хорошо выраженный антициклон, наступила после жары комфортная тёплая погода», – сказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу погоды центра «Фобос», ближайшей ночью будет ясно, без осадков, температура воздуха в Москве не опустится ниже 13 градусов. Днем в субботу ожидается +22..24° при умеренном западном ветре.

В воскресенье, 25 августа, ночью ожидается +14..16°, днем +21..23°, без осадков. В понедельник днем станет чуть прохладнее – до +20..22°, погода будет малооблачной, без осадков. Небольшой дождь может пройти в Москве только во вторник, 27 августа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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