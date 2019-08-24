Вассерман считает, что столичные власти не должны идти на поводу у «оппозиции»

Московская «оппозиция» подала в столичную мэрию очередную заявку на проведение протестной акции. Мероприятие должно было состояться сегодня. Планировалось провести митинг и шествие. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей. Однако власти были вынуждены отклонить просьбу активистов из-за масштабного празднования Дня российского флага.

Тем не менее, «оппозиционеры» к такому решению были и готовы и, скорее всего, даже на него рассчитывали. Если обратиться к опыту прошлых акций, то станет ясно, что основная цель активистов Навального и других либералов – различного рода провокации и столкновения с полицией, а вовсе не выказывание поддержки несостоявшимся кандидатам в Мосгордуму.

К примеру, на проспекте академика Сахарова 10 августа прошёл согласованный митинг-концерт. Из всей многомиллионной Москвы «протестовать» пришло около 20 тысяч, да и те по большей части хотели послушать популярных исполнителей.

В этот раз организаторы вновь требовали согласовать митинг и шествие. Правда о том, что по всей Москве планируются масштабные праздничные мероприятия, приуроченные к Дню российского флага, им было известно заранее. Скорее всего, план был простым: в случае отказа стенать о несправедливости «кровавого режима», выставляя себя жертвами, которых притесняют власти.

Эту ситуацию прокомментировал известный интеллектуал, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. По его мнению, отказ властей в проведении протестных мероприятий по прихоти «оппозиционеров» никоим образом не нарушает права законопослушных граждан.

«Дело в том, что этих деятелей из внесистемной оппозиции не устраивают ни наши законы, ни вообще существование нашей страны и нашего народа. Поэтому, неудивительно, что любое напоминание им о существовании у нас законов, которые защищают интересы большинства народа, воспринимается этими деятелями как ущемление своих прав. Но я не вижу необходимости защищать права тех людей, которые считают мои права неприемлемыми», – отметил Вассерман.

Напомним, протестные акции в столице начались после того, как Мосгоризбирком не допустил до участия в выборах в столичную Думу ряд кандидатов из команды блогера Навального. Это произошло потому, что выдвиженцы сдали в избирком недостоверные подписи, среди которых даже были найдены автографы мёртвых людей. По такому методу «собирала подписи» и юрист т.н. Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, включая в свои подписные листы автографы покойных. За организацию несанкционированных акций ставленница Навального была оштрафована в общей сложности почти на миллион рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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