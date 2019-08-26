Синоптики прогнозируют жителям московского региона переменчивую погоду с заморозками

В московском регионе в ближайшие дни ожидается переменчивая погода с резкими колебаниями температуры воздуха со среднесуточными значениями на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, не исключены первые ночные заморозки.

Как отмечают метеорологи, погода начнет портиться во вторник, 27 августа – местами прогнозируется небольшой дождь. Ночью в столице 12…14°, по области 9…14°. Днем в Москве 20…22°, в Подмосковье 18…23°. Местами северо-западный ветер может усиливаться до 15 метров в секунду.

В среду, 28 августа, также ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью опустится в Москве – до 8…10°, по области – до 5…10°. Днем прогнозируется до 17-18°.

Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5…7°, по области 2…7°, местами возможны заморозки до -2°. Между тем, распространение антициклона быстро вернет в столичный регион теплые дни: в Москве после полудня 20…22°, по области 17…22°.

В последующие двое суток средняя суточная температура вернется к норме. Ночи станут менее прохладными, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 19…24°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.08.19

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