В Подмосковье составили рейтинг самых опасных детских игр

В Подмосковье врачи составили рейтинг наиболее травмоопасных детских развлечений. Как сказал заместитель главного врача Ступинской больницы Валерий Ануфриев, на первом месте в списке оказались качели.

«Опасность они представляют чаще не для тех, кто качается, и не для тех, кто раскачивает. Страдают обычно дошкольники или младшие школьники, которые гуляют одни или со старшими братьями-сестрами и подходят на опасно близкое расстояние к качелям. Они и получают удар. В результате – переломы рук, ног. Бывают и довольно тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговые», – сказал Ануфриев, слова которого цитирует пресс-служба регионального минздрава.

По словам врача, на втором месте – катание на самокатах и велосипедах, а на третьем – экстремальные игры на высоте: гаражах, деревьях, тарзанках.

В этой связи министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова подчеркнула, что необходимо больше внимания уделять профилактике травмирования детей во дворах. «Я призываю родителей следить за поведением малолетних детей на детских площадках, учить их соблюдать правила безопасности», – сказала она.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.08.19

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