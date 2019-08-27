Синоптики рассказали, какая погода ждет Москву в начале учебного года

В столичном регионе в первые дни сентября ожидается жаркая погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник, 2 сентября, столбики термометров днем поднимутся до 28 градусов тепла.

В воскресенье, 1 сентября, в столице по области температура воздуха поднимется до 21-26 градусов, день пройдет при переменной облачности и слабом ветре.

«Погода будет с сохранением антициклона, то есть в области повышенного давления, поэтому осадки маловероятны и ветер слабенький, – цитирует агентство «Москва» замдиректора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева. – В ближайшие дни сохраняется влияние антициклона и давление будет достаточно высоким, поэтому будет комфортная погода. 2 сентября, по предварительным оценкам, тоже хорошая погода, лето продолжается, пока осадков не видно из-за антициклона, наиболее вероятно, что будет сухо».

Между тем, завтра в московском регионе станет прохладнее – до 16-18 градусов, однако осадков не ожидается. В четверг вновь потеплеет, воздух прогреется до 22-24 градусов при слабом переменном ветре. Пятница и суббота также будут сухими и теплыми – до 21... 23 градусов и 19...24 соответственно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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