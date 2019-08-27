«Разные столы» и невкусная еда: детский омбудсмен раскритиковала качество питания в российских школах

Детский омбудсмен Анна Кузнецова нашла тысячи нарушений при проверке системы школьного питания в регионах России. Уполномоченная по правам ребенка намерена направить письма руководству этих территорий и поднять на законодательном уровне вопрос качества блюд в школьных столовых.

Проверка прошла в 75 регионах России. Из 40 тысяч организаций нарушителями оказались более трех тысяч. «Как показала практика, результаты, которые мы получили в рамках общественного контроля, не бились с теми, которые предоставляют ведомства», – заявила Кузнецова на совещании, посвященном Всероссийскому мониторингу качества питания в школах и детсадах, передает РАПСИ.

При этом, как отметила омбудсмен, за последние два года количество жалоб на школьную еду возросло на 36,4%, в этом году из-за отравлений пострадало 130 детей в 8 учебных заведениях в нескольких регионах страны.

В качестве основных проблем системы питания в общеобразовательных учреждениях Кузнецова назвала нарушение санитарных норм, правил формирования меню, несоблюдение требований к оборудованию. Кроме того, в нескольких школах были «разные столы» – одни дети ели картошку с сосисками, а другие просто картошку. «Конечно, за этим стоит финансирование, а за ним – принципиальное решение главы региона», – подчеркнула Кузнецова.

В части учебных заведений дети отказывались есть то, что им предлагали, поскольку еда была холодная или невкусная, и в отходы уходило до 80% блюд. Отдельной проблемой омбудсмен назвала наличие в школах буфета, в котором дети могут купить вредную еду – чипсы, газировку, сухарики.

Детский омбудсмен предложила разослать письма руководителям регионов, в которых были выявлены «разные столы», предупредив о недопустимости этого. Кузнецова отметила также необходимость внесения в федеральный закон «Об образовании» пункта о бесплатном горячем питании для учеников. К контролю над питанием она предложила подключить также родителей школьников и прокуратуру.

Мониторинг качества питания в регионах РФ прошел с марта по май этого года. В рамках проверки родители участвовали в комиссиях, посещали комбинаты школьного питания, были открыты «горячие линии» посвященные качеству питания, прошло анкетирование родителей и детей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.19

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