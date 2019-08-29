Актер Александр Числов скончался в реанимации. Его друг назвал причину смерти

В Москве скончался известный актер Александр Числов. Он был госпитализирован еще 16 августа в связи с ухудшением здоровья, однако медики помочь ему не смогли. Актеру было 54 года.

Друг Числова Александр Кожевников сообщил в «Фейсбуке», что это произошло в реанимации 33-й больницы в Сокольниках. Причиной смерти он назвал обострение пневмонии.

«Пятый канал» со ссылкой на друга артиста Дениса Сердюкова отмечает, что причиной ранней смерти могло стать злоупотребление алкоголем.

«Он выпивал периодически – такой стиль жизни, – говорит Сердюков. – Видимо, на почве алкоголя развилась эта пневмония. Полгода не пил, держался. Потом какая-то добрая душа в поездке его соблазнила. Это не запойный алкоголизм! Он пил, но был адекватным».

Александр Числов родился 13 октября 1964 года в Грозном. В Москву семья перебралась 80-х годах. Актер сыграл более, чем в 140 фильмах – в частности, это «На углу, у Патриарших 3», «Легенда №17», «Каменская 2», «Участок».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.19

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