СМИ: Навальный приготовил секретную квартиру для координации незаконного шествия 31 августа

В последнее время соратница Алексея Навального Любовь Соболь развила такую бурную деятельность, что сам блогер остался в тени. Но, похоже, его такое положение не устраивает. Судя по всему, глава «Фонда борьбы с коррупцией» решил теперь сам координировать массовые беспорядки, пишет «Блокнот».

Мэрия Москвы 22 августа отказалась согласовать массовое шествие, которое хотела организовать так называемая несистемная оппозиция. Причина – неудачное время проведения акции – 31 августа. На этот день уже запланировано множество мероприятий.

Тем не менее, либералы продолжают призывать своих сторонников выходить на «гуляния» именно в этот день. Предыдущие подобные нелегальные акции закончились погромами, которые принесли убытки на миллионы рублей и дискомфорт для жителей столицы.

Организаторы, а также наиболее активные участники незаконных мероприятий были задержаны. Те, кто присоединился к акции по глупости, были отпущены, а организаторы получили административные аресты и крупные штрафы. В частности, Любовь Соболь должна выплатить почти миллион рублей, а ее наставник Навальный отсидел 30 суток.

Отметим, что выйти на несогласованную акцию сейчас призывает только Любовь Соболь, которая ничем не рискует. От ареста ее защищает наличие малолетнего ребенка, а штраф заплатить для нее не проблема, так как на это наверняка пойдут пожертвования, поступившие на счета ФБК, отмечает издание.

Но и Навальный уже не хочет оставаться в тени Соболь. По информации «Блокнота», блогер будет координировать действия зачинщиков беспорядков 31 августа. Но не прямо на улицах города, а из конспиративной квартиры, чтобы избежать очередного ареста за нарушение закона. Адрес квартиры держится в секрете.

Такое положение говорит о серьезности намерений «оппозиционеров». По сведениям источника издания, для придания массовости оппозиционеры уже свозят в город проплаченных «москвичей», которых временно размещают в подмосковных санаториях.

К этому способу «оппозиционеры» уже прибегали на своих предыдущих акциях. Но тогда не все пошло по сценарию. «Политические мигранты» подвели их, «неправильно» отвечая на вопросы журналистов. На этот раз им дана установка не общаться с представителями прессы. А если их задержат, то они должны заявлять, что учатся и живут в Москве.

Информацию об иногородних участниках предстоящей незаконной акции подтвердил изданию работник одного из подмосковных санаториев. По его словам, в течение последних нескольких дней к ним заселилось необычно большое количество «отдыхающих» молодого возраста. Обычно их контингент – люди в возрасте или молодые семьи с детьми.

Все это свидетельствует о том, что оппозиция всерьез намерена испортить москвичам последний день лета под заявления о том, что «гуляния» являются свидетельством их заботы о жителях столицы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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