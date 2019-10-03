Погода в московском регионе: синоптики обещают похолодание

В ближайшие дни московском регионе ожидается похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, уже завтра начнет поступать холодный воздух, в результате чего вновь возможны ночные заморозки: если сегодня значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на 6°, то в воскресенье и в начале следующей недели они окажутся ниже нормы на 3-4°.

В пятницу, 4 октября, при умеренном еще южном ветре в Москве прогнозируется 12…14° и без осадков, однако в Подмосковье возможен небольшой, местами умеренный дождь. Днем вслед за холодным фронтом ветер развернется на северо-западный, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. В утренние часы в Москве, так же, как ночью, 12…14°, к вечеру похолодает до 7°, по области утром 10…15° с понижением к вечеру до 5°.

В субботу, 5 октября, ночью местами ожидается дождь при порывах ветра до 15 метров в секунду. При этом похолодает до 5…7° в мегаполисе и 2…7° в Подмосковье. Днем – преимущественно без осадков, но температура воздуха будет не выше 8…10° в столице и 6…11° по области.

В воскресенье, 6 октября, ночью местами небольшой дождь, днем умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, они будут сопровождаться порывами ветра до 17 метров в секунду. Температура в течение суток составит 3…5° в Москве и 1…6° в регионе.

В понедельник, 7 октября, временами осадки, ночью -2…+3°, днем – 1…6°. Во вторник, 8 октября, местами небольшие осадки, ночью -4…+1°, днем – до 2…7°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.19

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